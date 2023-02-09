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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Скончался экс-председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Умер бывший председатель Совета министров РСФСР, бывший директор Нижегородского авиастроительного завода (НАЗ) "Сокол" Иван Силаев, сообщает в четверг НАЗ "Сокол".

"8 февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" в 1970-1974 гг. Иван Степанович Силаев", - говорится на странице завода в соцсети "ВКонтакте".

После окончания Казанского авиационного института в 1954 году Силаев поступил на Горьковский авиационный завод им. С. Орджоникидзе (ныне - филиал ПАО "ОАК" - НАЗ "Сокол"), где прошел путь от мастера до директора предприятия.

В 1974 году Силаев был переведен в аппарат министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях заместителя министра и министра авиационной промышленности СССР. В 1985-1990 гг. он занимал должность заместителя председателя Совета министров СССР, в 1990-1991 гг. – пост председателя Совета министров РСФСР.

Отмечается, что во время работы на предприятии "Силаев внес большой организационный вклад в техническое перевооружение и реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства".

"При освоении серийного производства цельносварного самолета МиГ-25 под руководством Силаева инженерно-техническими специалистами завода были разработаны новейшие технологии, внедрен комплекс уникального сварочного, механообрабатывающего, кузнечно-прессового и штамповочного оборудования, создан мощный лабораторно-исследовательский комплекс для отработки и оценки эффективности функционирования самолетных бортовых систем", - говорится в сообщении.

Иван Силаев
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