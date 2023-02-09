Путин в пятницу посетит Архангельскую область

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 10 февраля совершит рабочую поездку в Архангельскую область, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе рабочей поездки в Архангельскую область Путин посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли", - говорится в сообщении.

Также он проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, добавили в пресс-службе.

О необходимости собрать отдельное совещание, посвященное ситуации в лесопромышленном комплексе, президент сказал в середине января.

На встрече с экономическим блоком правительства Путин отметил, что ситуация в лесной промышленности остается непростой: по итогам ноября обработка древесины и производству продукции из дерева снизились на 21,4%. При этом, по словам президента, в особо уязвимом положении оказались предприятия на северо-западе России.

Путин напомнил, что государство уже принимало ряд мер для стимулирования внутреннего спроса и углубления переработки леса внутри страны. "Мы много раз уже об этом говорили, когда кругляк ограничивали к вывозу (...) Но не все доработали. Мы говорили, что нужно отказаться от экспорта кругляка и поставлять все на внутренний рынок - продукцию с высокой добавленной стоимостью", - отметил президент.

По его мнению, "сейчас этот процесс должен максимально ускориться, для этого есть все объективные основания и возможности".