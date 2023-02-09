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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Расширен перечень признаваемых в РФ зарубежных научных организаций

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В обновленный перечень иностранных научных организаций, которые признаются на территории РФ, вошли 80 вузов из 36 стран мира, говорится в сообщении на сайте Минобрнауки РФ.

В частности, добавлены Университет Бонда (Австралия), Ганноверский университет имени Готфрида Вильгельма Лейбница (Германия), Медицинская школа Ганновера (Германия), Университет Гуманитас (Италия), Университет Саскачевана (Канада), Университет Виктории в Веллингтоне (Новая Зеландия), Аляскинский университет в Фэрбенксе (США), Университет Лугано (Швейцария), Университет Седжон (Южная Корея) и другие.

"Исходим из того, что продвижение эффективных инструментов признания иностранного образования, квалификаций, ученых степеней и званий отвечает российским интересам в части создания благоприятных условий для привлечения иностранных студентов и высококвалифицированных кадров в российские образовательные и научные организации, исследовательские центры, а также взаимовыгодного участия в проектах класса "мегасайенс", - сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, его слова цитирует пресс-служба.

При формировании перечня учтены иностранные образовательные и научные организации, занимающие первые 500 позиций не менее чем в трех из пяти международных рейтингов за текущий год одновременно, пояснили в Минобрнауки.

Минобрнауки РФ
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