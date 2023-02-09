"Новапорт" открыл новый терминал в новосибирском аэропорту

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Церемония открытия первой очереди нового терминала внутренних линий в аэропорту "Толмачево" (входит в холдинг "Новапорт") состоялась в Новосибирске в четверг, в ней принял участие президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи.

"Это (. . .) самый большой терминал, находящийся за Уралом, то есть кроме Москвы и Санкт-Петербурга", - отметил на церемонии владелец "Новапорта" Роман Троценко.

Площадь нового терминала составляет более 58 тысяч квадратных метров, запланированная пропускная способность - 1 844 пассажира в час. Терминал оснащен шестью телескопическими трапами и 54 стойками регистрации. Объем инвестиций составил 18,2 млрд рублей. В течение февраля в новый терминал будут переведены все рейсы из терминала "А", он будет обслуживать все прибывающие рейсы на внутренних воздушных линиях.

Ранее в четверг Троценко сообщил журналистам, что в 2024 году планируется начать строительство второй очереди нового терминала. Объем инвестиций оценивается в 18 млрд рублей, из которых 14 млрд рублей планируется направить на строительные работы, 4 млрд рублей - на подготовку площадки. Таким образом, общая стоимость строительства нового терминала превысит 36 млрд рублей.

Изначально завершить строительство I очереди планировалось в третьем квартале 2022 года, стоимость работ оценивалась в 13,67 млрд рублей. Второй этап "Новапорт" ранее намеревался реализовать к 2025 году, площадь терминала превысит 100 тысяч квадратных метров.

"Толмачево" - один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В 2022 году аэропорт обслужил 7,585 млн человек, что на 12,2% больше, чем в 2021 году. В настоящее время новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и тремя терминалами.