Помощнику президента РФ Левитину на год продлен срок госслужбы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной государственной гражданской службы своему помощнику Игорю Левитину.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2024 года помощнику президента Российской Федерации Левитину Игорю Евгеньевичу", - говорится в распоряжении главы государства, размещенном в субботу на официальном портале правовой информации.

Левитину 21 февраля исполнится 71 год. Должность помощника президента занимает с сентября 2013 года. С 2004 по 2012 год был министром транспорта РФ.