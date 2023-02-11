Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Помощнику президента РФ Левитину на год продлен срок госслужбы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной государственной гражданской службы своему помощнику Игорю Левитину.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2024 года помощнику президента Российской Федерации Левитину Игорю Евгеньевичу", - говорится в распоряжении главы государства, размещенном в субботу на официальном портале правовой информации.

Левитину 21 февраля исполнится 71 год. Должность помощника президента занимает с сентября 2013 года. С 2004 по 2012 год был министром транспорта РФ.

Владимир Путин Игорь Левитин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 12,8 тыс. человек

Земфира и Дмитрий Гудков пополнили реестр иноагентов

Земфира и Дмитрий Гудков пополнили реестр иноагентов

Что произошло за день: пятница, 10 февраля

Росстат сообщил о сокращении естественной убыли населения в 2022 году на 42,5%

Росстат сообщил о сокращении естественной убыли населения в 2022 году на 42,5%

CNH Industrial продала лизинговую и факторинговую "дочки" в России структуре Игоря Кима

Минпромторг предложил установить для ритейлеров нормативы по доле российских товаров

Минпромторг предложил установить для ритейлеров нормативы по доле российских товаров

В Русском музее сменится директор

В Думе обсудят освобождение "белых хакеров" от ответственности за киберпреступления

В Думе обсудят освобождение "белых хакеров" от ответственности за киберпреступления

Минстрой заявил об активизации внедрения котельных на биотопливе

В Петербурге задержали подозреваемого по делу о похищении в 1997 г. экс-депутата Госдумы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });