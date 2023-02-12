Умер научный руководитель Института медико-биологических проблем РАН Григорьев

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Ушел из жизни научный руководитель Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анатолий Григорьев, сообщили в пресс-службе ИМБП РАН в воскресенье.

"11 февраля 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни на 80 году жизни скончался Григорьев Анатолий Иванович", - говорится в сообщении.

Григорьев являлся научным руководителем ИМБП РАН с октября 2008 года.

Как отметили в пресс-службе, "Григорьев внес крупный вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем космической биологии и медицины, что позволило осуществлять самые продолжительные в мировой практике космонавтики пилотируемые полеты на орбитальных космических станциях".

Анатолий Григорьев являлся руководителем медицинского обеспечения космических полетов (1988-2008 годы) на орбитальных станциях "Салют", "Мир", МКС и был председателем Главной медицинской комиссии Российского космического агентства по освидетельствованию кандидатов в космонавты, космонавтов и инструкторов-космонавтов.