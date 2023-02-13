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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Путин подчеркнул востребованность диалога с КПРФ по вопросам безопасности

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Диалог властей с КПРФ по вопросам обеспечения безопасности страны в данный момент особенно востребован, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым.

Он выразил надежду на то, что компартия, как значительная часть патриотического движения в стране, продолжит и дальше выполнять эту роль.

"Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, и в экономике, в сфере обороны и безопасности. Здесь у нас вообще никогда не было никаких противоречий", - отметил Путин.

Наоборот, по его словам, "КПРФ очень часто выступала, шла впереди и ставила перед властями всех уровней вопросы, касающиеся поддержки и обеспечения безопасности нашей страны, причем, как сегодня, так и на перспективу".

"Сейчас, конечно, наш диалог востребован вдвойне, втройне", - сказал глава государства.

Владимир Путин КПРФ Геннадий Зюганов
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