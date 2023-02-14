Кириенко призвал использовать беспрецедентные санкции для масштабного развития

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что сложившуюся в стране и мире ситуацию необходимо использовать для ускоренного развития России. Он сказал это на открытии проекта "Муниципальный диалог".

"Мы должны понимать, что это время большого вызова. Конечно, решим все задачи на поле боя, и все поставленные президентом задачи будут реализованы, но в рамках вот этого экономического беспрецедентного давления нам надо не просто выстоять, не просто переждать, нам надо использовать это время для масштабного развития, потому что давно известно, что любой кризис - это время возможностей", - сказал Кириенко.

По его словам, поставленные президентом и Министерством обороны задачи для военно-промышленного комплекса имеют "уникальный потенциал" как для развития самих предприятий, так и для технологических прорывов в целом.

"Мы должны не просто защитить свои экономические интересы. Мы должны воспользоваться уходом иностранных компаний для развития рынка и расширения своих компаний (...) Мы должны использовать это время для развития, не останавливаясь ни на секунду", - отметил Кириенко.