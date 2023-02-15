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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Минэкономразвития запустило сайт о мерах поддержки инвестпроектов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития разработало и запустило веб-портал, где собраны 16 наиболее востребованных мер поддержки для реализации инвестпроектов, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, там говорится о механизмах стабилизации законодательства, финансовом стимулировании, льготных инструментах и преференциальных режимах.

Отдельный раздел посвящен инвестициям в регионы. На интерактивной карте можно выбрать субъект, прочитать информацию о нем, найти контакты ответственных за привлечение инвестиций, алгоритмы подключения к инженерным сетям, обратиться с проблемой.

"При помощи фильтров можно подобрать меры под конкретный инвестпроект, с учетом вида деятельности, объема инвестиций, территориального расположения. В каждой карточке инструмента указано, как им воспользоваться, есть ссылки на нормативную документацию, контакты ответственных сотрудников. Кроме того, меры сгруппированы под конкретные бизнес-сценарии: от строительства агропромышленного комплекса до открытия IT-компании", - описывает функционал сайта директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов.

В Минэкономразвития отметили, что ресурс тестировали представители деловых объединений: РСПП, "Деловой России", "Опоры России", а их отзывы будут учитываться при дальнейшем усовершенствованию системы. В частности, в ближайшее время ресурс дополнится рядом отраслевых мер поддержки, инструментами для международного продвижения инвестпроектов.

Минэкономразвития Александр Молодцов РСПП Деловая Россия Опора России
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