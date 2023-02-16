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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Минпромторг предложил увеличить субсидирование строительства краболовов на Дальнем Востоке

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг России предлагает увеличить размер субсидирования затрат на строительство судов-краболовов на судостроительных предприятиях Дальнего Востока до 28% стоимости заказа, но не более 520 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"По информации министерства, данная мера позволит нивелировать увеличившиеся расходы на строительство судов, вызванные ростом стоимости материалов и оборудования. Проект постановления правительства РФ, подготовленный Минпромторгом России, проходит согласование в федеральных министерствах", - отмечается в сообщении по итогам совещания о развитии рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, которое в среду провел полпред.

Трутнев, в частности, поручил Минсельхозу, Минвостокразвития и Минпромторгу проанализировать потребности рыболовной отрасли в обновлении промыслового флота и совместно с судостроительными предприятиями Дальнего Востока представить предложения по строительству средне- и малотоннажных судов.

Кроме того, Минпромторг направил Росрыболовству предложения по изменению постановления правительства РФ №633 "О требованиях к объектам инвестиций" и уменьшению длины строящихся малотоннажных рыбопромысловых судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна с 25 до 23 метров.

"Как пояснили (на совещании - ИФ) представители министерства, это незначительное изменение длины судов позволит расширить количество участвующих в инвестиционных проектах предприятий и привлечь верфи Дальнего Востока, которые уже успешно строят малые рыболовные траулеры", - отмечается в сообщении.

Еще одно предложение Минпромторга предусматривает запуск инвестиционного лизингового проекта для финансирования строительства судов за счет привлечения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) под 1,5% годовых. "Предложение отправлено ведомством на рассмотрение в Минсельхоз России", - говорится в сообщении.

По данным полпредства, в настоящее время на четырех дальневосточных верфях строятся 8 рыбопромысловых судов и 16 краболовов. Заказы выполняют АО "Восточная верфь", АО "Находкинский судоремонтный завод" (оба - Приморский край), АО "Хабаровский судостроительный завод" (Хабаровский край) и ООО "НПЦ "Торсиотест" (Камчатский край). Три краболовных судна уже переданы дальневосточными корабелами заказчикам.

Минпромторг Росрыболовство Дальний Восток
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