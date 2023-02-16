Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех складов боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Кроме того, в районе города Херсон, населенных пунктах Дудчаны и Берислав поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны", - сказал он на брифинге в четверг.

"На херсонском направлении в результате контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица "Акация" и гаубица "Мста-Б"", - добавил Конашенков.

Он сообщил, что "на купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ" в ЛНР и Харьковской области.

"Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО "Град"", - сообщил представитель Минобороны РФ.

"На красно-лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица "Гвоздика".

"На донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии "Южной" группировки войск уничтожены до 135 украинских военнослужащих, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщил он.

По его данным, в ДНР уничтожен склад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ.

"На южно-донецком и запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики", - сказал представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что "потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 55 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30".

Российские войска уничтожили хранилище горючего и смазочных материалов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе города Полтава, добавил Конашенков.

Он также сообщил, что армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ за сутки поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка, 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Углесборочной, 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, уничтожены 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 118 районах, сказал Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - отметил он.

По его словам, помимо этого за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также уничтожено 20 украинских беспилотников в Запорожской, Харьковской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 209 вертолетов, 3152 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7891 танк и других боевых бронированных машин, 1024 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8407 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.