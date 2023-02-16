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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

В МФЮА подтвердили массовое отчисление аспирантов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) подтвердили информацию о массовом отчислении из аспирантуры.

"Цифра по отчислению завышена. Но действительно в этом году было большое количество поступлений в аспирантуру во все вузы страны. Многие не выполняли учебные планы или условия договора", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза в четверг.

Там отметили, что в случае просрочки оплаты услуг университет вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке.

"В связи с неисполнением некоторыми обучающимися обязательств по оплате стоимости образовательных услуг в надлежащий срок, они были отчислены", - уточнили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе не назвали точное число отчисленных аспирантов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из МФЮА приказами от 6 февраля были отчислены 890 аспирантов.

По данным изданий, большинство этих студентов были зачислены в аспирантуру осенью прошлого года.

МФЮА
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