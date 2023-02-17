В Петербурге в 2023 году начнут строить новый разводной мост

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербург в 2023 году начнет строительство Большого Смоленского моста, который соединит левобережную и правобережную части Невского района, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

"Это первый новый разводной мост через Неву, который построят в Северной столице за последние 40 лет. Предыдущий такой мост - Кантемировский - был открыт в 1982 году. Большой Смоленский мост будет иметь легкие арочные пролеты, которые продолжат традиции исторических переправ города", - отмечается в сообщении.

Ориентировочная стоимость инженерного объекта составляет 50 млрд рублей, однако она может быть скорректирована по результату получения заключения Госэкспертизы. В бюджете Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов на строительство Большого Смоленского моста предусмотрено более 27 млрд рублей.

Мост расположится между Володарским мостом и мостом Александра Невского, на самом длинном отрезке Невы в городской черте, где нет переправ. Он будет иметь шесть полос движения, улучшит транспортную доступность и упростит поездки на общественном и личном транспорте для 800 тыс. жителей Петербурга.

Строительство объекта предусмотрено генпланом Петербурга и концепцией развития транспортной системы города. Большой Смоленский мост станет частью будущей магистрали, которая соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра. Его подключат к улично-дорожной сети через развязки с проспектом Обуховской обороны, Октябрьской набережной, а также с Дальневосточным проспектом в районе улицы Коллонтай.

В настоящее время завершается проектирование.