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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Правительство назвало кандидатов в совет директоров "Объединенной зерновой компании"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство назвало кандидатов для избрания в качестве представителей государства в совет директоров АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК). Список приведен в распоряжении от 16 февраля, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

В списке - первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, генеральный директор ОЗК Дмитрий Сергеев и руководитель блока безопасности Россельхозбанка Виктор Соловец.

Кроме того, в совет рекомендованы генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов, главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества Хож-Ахмет Парагульгов, директор департамента Минсельхоза Максим Титов, директор департамента Россельхозбанка Михаил Ферапонтов.

ОЗК создана 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры российского зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. Владельцами компании являются государство (50% плюс 1 акция) и "Деметра Холдинг" (50% минус 1 акция).

ОЗК Деметра Холдинг ВТБ Оксана Лут Минсельхлоз Россельхозбанк
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