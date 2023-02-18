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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Тульской области

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в двухэтажном частном доме в поселке Интернациональный Киреевского района Тульской области, сообщает в субботу пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"Следствием предварительно установлено, что сегодня около 19:00 силами регионального МЧС России ликвидировано открытое горение частного дома. После тушения пожара были обнаружены тела женщины 1954 г.р., мужчины 1983 г.р, и двоих детей 2012 и 2021 годов рождения", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 18:25. В тушении участвовало пять пожарных расчетов.

Открытое горение было ликвидировано в 19:03. Дом выгорел полностью.

Тульская область СКР
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