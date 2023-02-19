Минобороны опровергло сообщения об увольнении офицеров из двух армейских корпусов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны России в воскресенье опровергло сообщения об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав российских Вооруженных сил.

"С 1 января 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав Вооруженных Сил Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

Как заявили в Минобороны, "при этом, подчеркиваем, что информация о якобы увольнении после принятия в состав российских вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности".

Отмечается, что приказов об увольнении не существует и не издавалось.

В министерстве сообщили, что "все военнослужащие данных соединений, принятые в состав Вооруженных Сил РФ с 1 января, достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции".