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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Более 12 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 12 тысяч случаев, скончались 30 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Выявлено 12 076 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 639 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 20%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 22 субъектах РФ, снижение - в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 19 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 14 233 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 2 157. Снижение суточной заболеваемости отмечается третий день подряд.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 30 человек, накануне сообщалось о 36 умерших.

"Выздоровели за сутки 8 398 человек, или на 9,9% меньше в сравнении с 19 февраля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 178 711 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 395 829 умерших и 21 513 207 выздоровевших.

коронавирус Россия
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