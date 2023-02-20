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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Директор рыбинской судоверфи осужден условно за контрабанду военных катеров

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рыбинский городской суд в Ярославской области в понедельник вынес обвинительный приговор гендиректору ООО "Судостроительная верфь "БЭЛЛ" Олегу Белкову по делу о контрабанде военной техники, сообщила журналистам пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова.

Установлено, что Белков незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС два патрульных десантных катера с территории России на территорию Объединенных Арабских Эмиратов. Десантные катера были изготовлены под видом прогулочных.

Техника была изъята сотрудниками УФСБ 30 сентября 2020 года.

Суд признал Белкова виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Гособвинение просило назначить Белкову наказание в виде 5,5 лет колонии общего режима.

Белков занимал руководящие должности на рыбинском судостроительном заводе "Вымпел" в 2010-2018 годах.

По данным ЕГРЮЛ, Белков является гендиректором ООО "Судостроительная верфь "БЭЛЛ", которое было зарегистрировано в 2019 году. Основной вид деятельности - строительство кораблей, судов и плавучих конструкций.

Учредителями компания являются московский комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Совместные инвестиции" (70%), Олег Белков (29,4%) и Иван Киселев (0,6%).

Рыбинск Ярославская область
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