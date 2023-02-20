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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:07

Почти 1,5 тыс. грузовиков скопились в Северной Осетии в очереди на выезд в Грузию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Военно-Грузинская дорога остается закрытой для движения большегрузного автотранспорта из-за погодных условий, очереди на выезд из РФ в пункте пропуска "Верхний Ларс" (Северная Осетия) ожидают более 1,4 тыс. грузовых машин, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев.

"В настоящее время Военно-Грузинская дорога закрыта для движения большегрузного автотранспорта. Скопление ожидающих в очереди для проезда через МАПП "Верхний Ларс" в направлении Грузии составляет 1,4 тыс. единицы, из них 783 единицы – на стоянках", - сказал Томаев на аппаратном совещании в правительстве республики в понедельник.

Он отметил, что на прошедшей неделе движение по этому направлению неоднократно перекрывалось в связи с ухудшением погодных условий, возможностью схода лавин и необходимостью расчистки снега. На стоянках для водителей ожидающего проезда транзитного транспорта развернуты пункты обогрева, организован подвоз воды.

За прошедшую неделю в обоих направлениях через МАПП "Верхний Ларс" госграницу пересекли 14 тыс. единиц автотранспорта и 32,5 тыс. человек, добавил Томаев.

Ограничения на движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии действуют с 21:40 19 февраля из-за непогоды на территории Грузии. Ранее дорогу открывали для всех видов транспорта с 10:40 воскресенья.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию не только с Грузией, но и с Арменией.

Северная Осетия Грузия
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