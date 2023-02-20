Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Мордовии арестованы предполагаемые организаторы ячейки "Свидетелей Иеговы"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Cотрудники полиции пресекли в Мордовии деятельность ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы" (Верховный суд России признал в 2017 году организацию экстремистской и запретил ее деятельность). Задержаны и арестованы трое предполагаемых организаторов ячейки, сообщает МВД по Мордовии.

По версии следствия, ячейка функционировала с 2017 года. Ее участники, зная, что организация признана экстремистской, "продолжали ее идеологическую и пропагандистскую деятельность, активно вовлекая в организацию новых членов", отмечается в пресс-релизе. Собрания с изучением запрещенной литературы они проводили по видеоконференцсвязи.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации (ч.1 ст.282.2. УК). По делу по десяти адресам прошли обыски, оперативники изъяли у подозреваемых записные книжки, тетради, книги, видео- и аудиокассеты религиозного содержания, а также агитационные брошюры и ряд электронных устройств.

Мордовия МВД Свидетели Иеговы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шесть военнослужащих погибли в результате пожара в Курской области

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России литовскую "Лигу свободных наций"

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Парасковиевка в ДНР

Прокуроры утвердили обвинительное заключение по делу экс-замминистра Раковой

Поврежденный "Союз МС-22" вернут на Землю в конце марта

В Анкаре заверили, что Турция не помогает России обходить санкции

В Анкаре заверили, что Турция не помогает России обходить санкции

Ижевский завод "АвтоВАЗа" отразил 3,6 млрд рублей убытка за 2022 год

ИТ-сектор под давлением новых вызовов

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });