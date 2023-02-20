В Мордовии арестованы предполагаемые организаторы ячейки "Свидетелей Иеговы"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Cотрудники полиции пресекли в Мордовии деятельность ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы" (Верховный суд России признал в 2017 году организацию экстремистской и запретил ее деятельность). Задержаны и арестованы трое предполагаемых организаторов ячейки, сообщает МВД по Мордовии.

По версии следствия, ячейка функционировала с 2017 года. Ее участники, зная, что организация признана экстремистской, "продолжали ее идеологическую и пропагандистскую деятельность, активно вовлекая в организацию новых членов", отмечается в пресс-релизе. Собрания с изучением запрещенной литературы они проводили по видеоконференцсвязи.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации (ч.1 ст.282.2. УК). По делу по десяти адресам прошли обыски, оперативники изъяли у подозреваемых записные книжки, тетради, книги, видео- и аудиокассеты религиозного содержания, а также агитационные брошюры и ряд электронных устройств.