Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Парасковиевка в ДНР

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Село Парасковиевка Донецкой народной республики (ДНР) взято под контроль российских военных, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск, полностью освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, за сутки на донецком направлении украинская армия потеряла более 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО "Град", гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

"На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье Донецкой народной республики, Гуляйполе и Юрковка Запорожской области", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, на этих направлениях потери армии Украины за сутки составили: до 60 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

"Уничтожены три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Угледар и Водяное Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены самоходная гаубица "Акация", буксируемая пушка "Гиацинт", самоходная гаубица "Гвоздика" и три гаубицы Д-30", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его данным, в районе города Херсон поражен склад боеприпасов ВСУ.

"На купянском направлении огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области", - сказал Конашенков.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 50 военнослужащих, один танк и три автомобиля.

"На красно-лиманском направлении в результате ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики, уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщил Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - добавил Конашенков.

Он сообщил, что армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВС Украины на огневых позициях, а также живая сила и техника в 124 районах.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. А также уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Коломыйчиха, Змиевка, Рубежное, Площанка, Краснореченское, Кременная Луганской народной республики, Егоровка, Новоандреевка, Волноваха, Еленовка Донецкой народной республики и Лесное Запорожской области", - сообщил Конашенков.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 самолётов, 210 вертолётов, 3 193 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7 945 танков и других боевых бронированных машин, 1 031 боевая машина реактивной системы залпового огня, 4 157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 465 единиц специальной военной автомобильной техники противника.