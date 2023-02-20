В АТОР считают проблему качества сервиса в отелях в целом решенной

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Число претензий туристов, которые они предъявляют к качеству отдыха в российских объектах размещения, снизилось вдвое за 10 лет, проблема качества сервиса в отелях в целом решена, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Как заявил Ромашкин на пресс-конференции в понедельник, "десять лет назад процент претензий составлял 0,4%" от числа совершивших поездки по России. "Сейчас он 0,2%. То есть, несколько человек из тысячи предъявляют претензии по качеству отдыха", - сказал он.

По словам эксперта, ассортимент объектов размещения в РФ очень разнообразен, среди них есть пятизвездочные отели с высоким уровнем сервиса, и есть среднего качества.

"Туристы разобрались, мы призываем их читать отзывы, смотреть фото, так как предложение сложное и разнообразное. Вся эта работа привела к снижению количества претензий. Эта проблема в целом решена и говорить, что у нас в целом низкое качество (сервиса в отелях - ИФ), некорректно. Качество хорошее, если турист попал в неприятную ситуацию, их можно переселить в другой отель, но это бывает исключительно редко", - добавил Ромашкин.