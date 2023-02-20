Сотрудники МЧС будут круглосуточно обеспечивать пожарную безопасность на ЗАЭС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС в круглосуточном режиме будут обеспечивать пожарную безопасность на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"В круглосуточном режиме организовано дежурство личного состава для обеспечения пожарной безопасности на Запорожской АЭС", - приводит слова министра Александра Куренкова пресс-служба ведомства.

В настоящее время пожарную безопасность на освобожденной территории Запорожской области обеспечивают 27 подразделений пожарной охраны. Помимо этого, сотрудниками пожарно-спасательных частей организована охрана города Энергодара и Запорожской АЭС.