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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Сотрудники МЧС будут круглосуточно обеспечивать пожарную безопасность на ЗАЭС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС в круглосуточном режиме будут обеспечивать пожарную безопасность на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"В круглосуточном режиме организовано дежурство личного состава для обеспечения пожарной безопасности на Запорожской АЭС", - приводит слова министра Александра Куренкова пресс-служба ведомства.

В настоящее время пожарную безопасность на освобожденной территории Запорожской области обеспечивают 27 подразделений пожарной охраны. Помимо этого, сотрудниками пожарно-спасательных частей организована охрана города Энергодара и Запорожской АЭС.

ЗАЭС
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