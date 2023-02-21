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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:14

Кабмин РФ разрешил гражданам 19 стран получать туристическую визу по брони в отелях

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Правительство разрешило гражданам 19 стран получать въездные визы в Россию на срок до шести месяцев на основе бронирования места в отеле.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, гражданам которых выдается обыкновенная туристическая виза на срок до 6 месяцев, на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", - говорится в распоряжении.

В список стран, чьи граждане получили право оформлять туристические визы по брони гостиниц, вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Филиппины.

Новый визовый режим будет введен 5 марта - после вступления в силу 501-ФЗ от 5 декабря 2022 года, вносящего соответствующие поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", говорится в распоряжении.

Михаил Мишустин
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