Указ "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ" признан утратившим силу

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании утратившем силу указа от 2012 года "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ".

Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.

Указ "О мерах по реализации внешнеполитического курса" был подписан в 2012 году. В нем, в частности, МИД РФ поручалось активно задействовать различные формы многосторонней дипломатии, включая БРИКС, "Группу двадцати", "Группу восьми", Шанхайскую организацию сотрудничества; содействовать активизации коллективных международных усилий по противодействию глобальным вызовам и угрозам. В отношениях с Европейским союзом, в частности, поручалось выступать за достижение стратегической цели – создание единого экономического и человеческого пространства от Атлантического до Тихого океана. А в отношениях с США, в том числе, - проводить курс на поддержание стабильного и предсказуемого взаимодействия на основе принципов равноправия, невмешательства во внутренние дела и уважения взаимных интересов; уделять приоритетное внимание качественному наращиванию торгово-экономического сотрудничества; вести активную работу в целях недопущения введения односторонних экстерриториальных санкций Соединёнными Штатами Америки против российских юридических и физических лиц.