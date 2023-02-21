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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Заместителю министра спорта предложили разрешить запрашивать данные о доходах граждан

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министерство спорта РФ предлагает наделить статс-секретаря - заместителя министра спорта полномочиями направлять запросы о доходах, имуществе и обязательствах граждан и чиновниках при проведении антикоррупционных проверок.

Такой законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Он предусматривает наделение статс-секретаря - замминистра спорта правом рассылать запросы в банки, налоговые органы, прокуратуру и иные федеральные государственные органы при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции.

Чиновник получит право получать информацию о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином.

Минспорта
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