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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Песков объяснил приостановку участия РФ в ДСНВ проверкой соблюдения ядерного паритета

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), чтобы убедиться в соблюдении ядерного паритета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия его не покидает (ДСНВ), что подчеркнул президент, это приостановка. Это очень важно, поскольку то, на чем настаивали США и другие страны в плане инспекций, неосуществимо в условиях сегодняшней конфронтации", - сказал Песков в интервью RT.

"Основная цель президента и нашей страны – убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета", - добавил он.

RT отмечает, что по словам Пескова, в украинский конфликт все глубже вовлекается НАТО, при том, что альянс претендовал на участие в соглашении по ДСНВ.

"По словам пресс-секретаря главы государства, Москве нужно учитывать ядерный потенциал Германии и Франции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте RT.

Ранее, обращаясь к Федеральному Собранию с ежегодным посланием, президент сообщил о приостановке участия РФ в ДСНВ.

Дмитрий Песков Владимир Путин ДСНВ
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