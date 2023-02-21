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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

"Аквалайф ресурс" может стать владельцем российского актива американской Kellogg

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Компания "Аквалайф ресурс" направила в ФАС ходатайство о даче предварительного согласия на покупку российского подразделения американской Kellogg Co. – ООО "Келлог Рус", сообщается в материалах антимонопольного ведомства.

ООО "Келлог Рус" (Воронеж) является одним из крупнейших производителей готовых завтраков, печенья и крекеров под брендами "Любятово", Unicorn, Dinosaurs, ChocoZavr и Extra, входит в число крупных поставщиков товаров повседневного спроса.

Согласно данным ЕГРЮЛ, "Аквалайф ресурс" принадлежит ООО "Технологии управления" (Московская область, Черноголовка), которое также владеет компаниями "Аква лайф", "Глобал снек", "Детское питание", кондитерской фабрикой "Алтай" и другими предприятиями пищепрома".

ООО "Технологии управления" принадлежит ООО "УК СК", бенефициаром которого является Алексей Четвергов.

Компания Kellogg основана в 1906 году. В настоящее время около 60 ее предприятий расположены в 17 странах, продукция продается в 180 государствах.

Аквалайф ресурс ФАС Kellogg
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