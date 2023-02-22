Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Москва будет считать ядерные потенциалы США, Британии и Франции "единым кулаком"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ядерные потенциалы Великобритании и Франции отныне будут рассматриваться Москвой как единый "кулак" с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С точки зрения военного планирования, анализа той ситуации, в которой Россия находится по обеспечению нашей собственной безопасности, пренебрегать британским и французским потенциалом невозможно, это теперь будет рассматриваться в совокупности с американским как единый кулак, направленный против России", - сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что "никаких контактов" с США, Францией или Великобританией по этой тематике на данный момент не планируется.

Москва будет следить за тем, какие решения в области стратегической стабильности принимают Лондон и Париж, которые "больше не могут даже гипотетически рассматриваться как факторы, находящиеся в стороне от российско-американского диалога по контролю над вооружениями", добавил замминистра.

МИД РФ США Великобритания Франция Сергей Рябков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ручной вариант стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС предусмотрен не будет

Ручной вариант стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС предусмотрен не будет

МЧС назвало фейком информацию о воздушной тревоге в некоторых регионах РФ

Законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ рекомендован к принятию комитетом Госдумы

Законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ рекомендован к принятию комитетом Госдумы
Послание президента - 2023

Володин заявил, что Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДСНВ

Володин заявил, что Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДСНВ

МИД РФ заявил об обратимости решения о приостановке действия ДСНВ

Что произошло за день: вторник, 21 февраля

Тарифные максимумы на платных федеральных автотрассах повышены с 3 до 5-8 рублей/км

Тарифные максимумы на платных федеральных автотрассах повышены с 3 до 5-8 рублей/км

Патрушев заверил Пекин в поддержке Москвы по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга

Патрушев заверил Пекин в поддержке Москвы по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга

Путин разрешил Emerson продать российский бизнес местному менеджменту

Суд в РФ приговорил к восьми годам колонии американца по делу о контрабанде оружия

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });