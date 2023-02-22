Москва будет считать ядерные потенциалы США, Британии и Франции "единым кулаком"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ядерные потенциалы Великобритании и Франции отныне будут рассматриваться Москвой как единый "кулак" с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С точки зрения военного планирования, анализа той ситуации, в которой Россия находится по обеспечению нашей собственной безопасности, пренебрегать британским и французским потенциалом невозможно, это теперь будет рассматриваться в совокупности с американским как единый кулак, направленный против России", - сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что "никаких контактов" с США, Францией или Великобританией по этой тематике на данный момент не планируется.

Москва будет следить за тем, какие решения в области стратегической стабильности принимают Лондон и Париж, которые "больше не могут даже гипотетически рассматриваться как факторы, находящиеся в стороне от российско-американского диалога по контролю над вооружениями", добавил замминистра.