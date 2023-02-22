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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

​​​​​​​Юпитер, Луна и Венера будут видны при ясной погоде вечером 22 и 23 февраля

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Юпитер, Луна и Венера окажутся рядом и будут видны в вечернем небе при ясной погоде 22 и 23 февраля, сообщается в телеграм-канале Московского планетария.

Понаблюдать за тремя светилами можно будет при ясной погоде 22 февраля с 18:30 до 20:30 по московскому времени, уточняется в телеграм-канале Московского планетария.

"22 февраля тонкий серп растущей Луны окажется между двумя яркими планетами. Эту красивую картину можно будет наблюдать над западным горизонтом при ясной погоде около 19:00 мск в течение двух часов (с 18:30 до 20:30 мск), сразу после захода Солнца", - говорится в сообщении.

Юпитер, Луна и Венера буду очень близко и окажутся в кругу диаметром 7-8 градусов. "Такие сближения небесных тел называются соединениями", - говорится в сообщении.

Московский планетарий
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