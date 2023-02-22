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Госдуме предложили смягчить офшорные ограничения для участников госзакупок

Участникам госзакупок могут увеличить допустимую долю офшорного акционера с 10% до 25%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российским компаниям могут смягчить офшорные ограничения для участия в госзакупках, следует из проекта поправок № 301948-8 к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), который в Госдуму внесли сенатор Николай Журавлев и депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Максим Топилин.

Документ направлен, в частности, на обеспечение беспрепятственного доступа к госзакупкам российских компаний, акции которых обращаются на бирже и могут быть приобретены неограниченным кругом лиц (включая офшорные компании), а также российских компаний, которые в условиях санкций приняли на себя обязательства по приобретению активов иностранных компаний, ушедших с российского рынка, пишут авторы поправок в пояснительной записке.

"Предлагаемые поправки позволят ослабить экономическое давление на те компании, которые в целях защиты интересов российской экономики приобретали активы уходящих с российского рынка иностранных компаний, - говорится в записке. - В связи с чем любой участник государственной закупки, по сути сохраняя неизменным состав участников, может быть не допущен к государственным закупкам, поскольку его участники с учетом того, что процесс перерегистрации иностранных компаний был существенно ограничен возможными вариантами решений в условиях введенных санкций, приобретали активы уходящих с российского рынка иностранных компаний, в том числе имеющих офшорную юрисдикцию, при этом ведущих бизнес исключительно на территории Российской Федерации", - объясняют они.

Сам законопроект предусматривает увеличение допустимой доли офшорной компании в российском юрлице, являющемся участником госзакупок, до 25% с 10% в настоящее время.

При этом публичные акционерные общества (ПАО), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, вообще выведены из-под этой нормы - для них в данном случае не учитывается прямое или косвенное участие офшорных компаний в их капитале.

Норма о деофшоризации участников госзакупок была внесена в 44-ФЗ в рамках оптимизационного законопроекта, принятого в 2021 году, и вступила в силу с 1 января 2022 года. Она предусматривает, что участником закупки не может быть офшорная компания или юрлицо, в котором офшорной компании или компаниям принадлежит (прямо или косвенно) более 10%.

Госдума госзакупки Николай Журавлев Анатолий Аксаков Максим Топилин
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