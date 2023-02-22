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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Правительство подготовило регуляторику для создания технопарков в IT-сфере

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило распоряжение о создании в стране нового вида технопарков - в сфере инновационной деятельности и информационных технологий, сообщила пресс-служба кабмина.

В связи с этим в Госдуму внесен законопроект № 301946-8, регулирующий порядок создания и развития технопарков в сфере высоких технологий и вносящий соответствующие поправки в федеральные законы "О промышленной политике в РФ" и "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ".

"Согласно законопроекту, в новых технопарках должна быть создана технологическая, транспортная и коммунальная инфраструктура для предприятий и компаний, специализирующихся на научно-технической и инновационной деятельности, а также в сфере информационных технологий", - говорится в пресс-релизе.

В ноябре 2022 года ответственным за развитие технопарков в сфере высоких технологий (как и других промтехнопарков) был назначен Минпромторг. Тогда же были утверждены новые правила поддержки технопарков, в частности, вдвое увеличены нормативы возмещения затрат регионов на создание, модернизацию или реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков - до 30 млн рублей на 1 га (ранее 15 млн рублей на 1 га), и технопарков - до 120 тысяч рублей на 1 кв. м (ранее 60 тысяч рублей). Также с 50% до 75% был увеличен норматив возмещения затрат для проектов создания и развития частных парков.

Правительство Минпромторг
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