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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Минобороны РФ заявило о комплексном огневом поражении ВСУ на южно-донецком направлении

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что на южно-донецком направлении нанесено комплексное огневое поражение подразделениям армии Украины в районе Водяного, Угледара, Доброволья и железнодорожной станции Углесборочная.

Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 105 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в четверг.

"Также уничтожено шесть складов с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь, Угледар, Разлив, Водяное Донецкой народной республики и железнодорожной станции Углесборочная", - заявил Конашенков.

Он заявил, что в районе населенного пункта Красное (ДНР) уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6.

По данным Конашенкова, на херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы "Мста-Б" и одна гаубица Д-30.

"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 128 районах", - сказал представитель Минобороны.

На донецком направлении ведется наступление штурмовых отрядов при поддержке десантников из Пскова, авиации и артиллерии группировки войск "Юг", "за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО "Град" и гаубица Д-20", - сказал он.

"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщил представитель министерства.

На купянском направлении вертолеты и артиллерия "Западной" группировки нанесли удары по ВСУ в районе населенных пунктов Крахмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Потери противника составили до 55 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20.

"На красно-лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено около 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сообщил он.

Украинский самолет Су-25 сбит в Херсонской области средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кизомыс.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 387 самолетов, 210 вертолетов, 3222 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7994 танка и другие боевые бронированные машины, 1038 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8501 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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