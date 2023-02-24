Путин направил 40 россиянам предложение войти в новый состав Общественной палаты

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Началось формирование нового состава Общественной палаты РФ (ОП), сообщает в пятницу сайт Кремля.

"В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 4 апреля 2005 года 32-Ф3 "Об Общественной палате Российской Федерации" президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп.

Размещение на сайте Кремля информации о направлении данных предложений считается днем инициирования процедуры формирования нового состава ОП РФ.

Не позднее 30 дней со дня инициирования процедуры общественные палаты субъектов России избирают из своего состава по одному представителю в состав ОП.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2022 года 589-ФЗ "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "Об Общественной палате Российской Федерации" в новый состав впервые будут включены представители общественных палат новых субъектов РФ.

На ОП РФ законом возлагаются задачи по обеспечению учета потребностей и интересов, защиты прав и свобод граждан, прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики. Палата осуществляет общественный контроль за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов и органов местного самоуправления, содействует реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.