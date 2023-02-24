Российские военные нанесли комплексное огневое поражения ВСУ на донецком направлении

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли комплексное огневое поражения вооружённым силам Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

"На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что российские военные на южно-донецком направлении нанесли комплексное огневое поражение вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах Водяного, Угледара и Пречистовки (ДНР).

"На южно-донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

"За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО "Ураган", одна гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказал Конашенков.

По его словам, в ДНР и Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", три гаубицы Д-30, а также в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области склад с боеприпасами 104-й артиллерийской бригады ВСУ", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.