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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

В Забайкалье арестовали трех жителей Читы по делу о краже более 60 кг золота

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Читы вынес решение о заключении под стражу троих жителей города, фигурантов дела о краже более 60 кг золота из служебного автомобиля, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По ходатайству следователя Центральным районным судом города Читы всем троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 апреля 2023 года", - сказала она.

Следователи предъявили фигурантам обвинение по п. "а", "б" ч. ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Как сообщалось, о краже золота полиции стало известно в минувший вторник. Полицейские при осмотре места происшествия установили, что во время стоянки грузовика "Урал" около одного из домов в поселке Новая Чара похитители сломали навесной замок на кузове и забрали два опечатанных мешка, в которых находилось золото в слитках весом более 61 кг и стоимостью свыше 200 млн рублей.

Полицейские установили автомобиль Nissan, который использовали подозреваемые. По ориентировке внедорожник остановили в районе города Тынды. Находившиеся в салоне трое мужчин, жители города Читы 1983 и 1984 годов рождения, были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Выяснилось, что задержанные тщательно подготовились к совершению преступления. Им были известны способы перевозки золота с рудника в Каларский округ. Фигуранты заранее приехали в Новую Чару, соблюдали методы конспирации, старались не встречаться с местными жителями, ночевали в машине в лесу, еду готовили на костре.

Чита Забайкалье МВД РФ
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