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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Подозреваемый в убийстве президента лиги единоборств NFC арестован в Дагестане

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Дагестане отправил под стражу Теймура Асадова, подозреваемого в убийстве в Дербенте чемпиона по грепплингу и джиу-джитсу, президента лиги единоборств NFC Видади Марданова, сообщила "Интерфаксу" в пятницу руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

По ее словам, подозреваемый арестован сроком на два месяца.

Асадова арестовали в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщалось, 21 февраля президента лиги единоборств NFC Марданова нашли мертвым в Дербенте. По версии следствия, он был убит в результате драки: один из участников выстрелил из ружья, и пуля попала в Марданова рикошетом.

По подозрению в совершении преступления был задержан 27-летний житель Дербента.

В телеграм-канале МВД республики отмечается, что спор между участниками драки произошел из-за эпатажного выхода на бой дагестанского спортсмена.

Дагестан NFC Видади Марданов
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