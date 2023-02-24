Автомобиль столкнулся с судном на воздушной подушке на льду Байкала

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль столкнулся с судном на воздушной на ледовой поверхности Байкала, пять человек пострадали.

Как сообщает пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России, начата доследственная проверка.

Инцидент произошел 24 февраля в 300 м от причала города Северобайкальск в Бурятии. Судно на воздушной подушке "Марина" перевозило пассажиров по маршруту "Хакусы-Северобайкальск". Пострадали четыре пассажира судна на воздушной подушке и один пассажир автомобиля.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, но от госпитализации отказались, угрозы их жизни и здоровью нет.