Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали возле Камчатки

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу в Тихом океане возле Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН на своей странице в телеграм-канале.

Как говорится в сообщении, землетрясение произошло в 18:25 по местного времени.

Эпицентр находился в 170 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 64 км. Ощутили ли сейсмическое событие в населенных пунктах Камчатки, уточняется. Тревога цунами не объявлялась.