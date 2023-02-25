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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Иностранное судно, задержанное в Приморье из-за нарушений, отпустили

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Теплоход VSG Dream под флагом Панамы с индийскими и вьетнамскими моряками на борту, задержанный на прошлой неделе в Находке из-за многочисленных нарушений, после выполнения обязательных требований портовой инспекции покинул порт.

"В субботу после выполнения всех обязательных требований государственной портовой инспекции судно VSG Dream покинуло порт Находка с назначением на порт Хайфон (Вьетнам), где судно будет поставлено в док для ремонта", - сообщил журналистам в субботу председатель Дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

За время докования в Хайфоне судовладельцу необходимо отремонтировать и покрасить оборудование. "До выхода из ремонта он (судовладелец - ИФ) должен провести переговоры с профсоюзом и подписать коллективный договор Международной федерации транспортных работников", - отметил Суханов.

Он также напомнил, что судно VSG Dream было задержано портовыми властями Находки 17 февраля после окончания выгрузки риса, доставленного в этот порт из Таиланда. Причины задержания - многочисленные замечания к техническому состоянию судна и нарушения трудовых международных прав моряков.

Экипаж VSG Dream (флаг Панама, дедвейт 7,8 тыс. тонн) состоит из 10 вьетнамских и 9 индийских моряков.

Приморский край Находка Панама
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