Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ РФ.

Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщил корреспондент Павел Зарубин. Отрывок программы с анонсом президентских мероприятий на предстоящей неделе выложен в его телеграм-канале.

Среди других анонсированных мероприятий - участие Путина в открытии Большой кольцевой линии метро в Москве, встреча с членами организации "Деловая Россия" и совещание с членами Совета безопасности.