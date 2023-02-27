Калининская АЭС включила энергоблок №1 после капремонта и перезагрузки топлива

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Калининская АЭС включила в сеть первый энергоблок после проведения на нем планового ремонта и перезагрузки топлива, сообщила пресс-служба атомной станции.

"23 февраля 2023 года энергоблок №1 Калининской АЭС включен в сеть после завершения планового капитального ремонта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе работ был выполнен ремонт турбины, реакторной установки и циркуляционных насосов, проведен контроль состояния металла основного оборудования, а также отгрузка отработавшего ядерного топлива. Помимо типового перечня операций на энергоблоке реализовано 18 операций, направленных на повышение безопасности и надежности работы оборудования.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС – филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области, в Удомельском городском округе. В составе станции – четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 тыс. МВт каждый.