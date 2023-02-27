Троих организаторов ячейки иеговистов в Крыму отправили в колонию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ялтинский городской суд в понедельник вынес обвинительный приговор трем организаторам ячейки запрещенной в РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы" и одному их сообщнику.

"Трое организаторов приговорены к различным срокам наказаний - от 6 лет 6 месяцев до 6 лет 1 месяца, которые будут отбывать в исправительной колонии общего режима. Также по истечении указанного срока им назначено ограничение свободы сроком на 1 год. Активного участника группы суд приговорил к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком", - сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова журналистам.

В зависимости от роли фигуранты признаны виновными в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

По данным следствия, пятеро жителей Ялты (один находится в розыске) вошли в состав организации "Свидетели Иеговы" в 2015 году. После ее запрета они продолжили подпольную деятельность, в частности, перерегистрировали на знакомого участок, где располагался "Зал царств". Сторонники организовывали в частных домах собрания и лекции, собирали деньги в виде пожертвований. Ячейка была раскрыта сотрудниками ФСБ и МВД в марте 2021 года.

Верховный суд России в апреле 2017 года по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил их деятельность в стране.