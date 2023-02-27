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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Российские авиакомпании смогут летать в Венесуэлу через Кубу

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Авиационные власти России и Венесуэлы договорились о предоставлении авиакомпаниям двух стран возможности выполнять полеты с пятой свободы воздуха, сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиационными властями России и Венесуэлы в целях укрепления двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения достигнута договоренность о предоставлении авиакомпаниям двух стран права выполнять полеты с 5-й свободы воздуха.

Как уточняют в ведомстве, это означает, что российские авиакомпании смогут осуществлять полеты по маршруту Москва - Варадеро (Куба) - Порламар и обратно. А венесуэльские авиакомпании - в свою очередь, по маршруту Каракас - Гавана (Куба) - Москва и обратно.

Договоренность авиационных властей действует до конца сезона ИАТА "Лето 2024". Это означает, что полеты в ее рамках можно будет осуществлять до конца октября 2024 года.

В Росавиации напоминают, что в текущем зимнем сезоне полеты между странами осуществляют авиакомпании NordWind и Conviasa.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора "Интурист", который имеет блоки месть на рейсах венесуэльской авиакомпании Conviasa в Порламар, пока не ясно, как это решение отразится на маршрутах и продолжительности полетов.

"Пока информации от авиаперевозчика на эту тему мы не получали. В данный момент с февраля рейсы по маршруту Москва - Порламар - Каракас выполняются по новому маршруту и без дозаправки, благодаря чему время в пути сократилось до 13 часов 50 минут", - отметили в пресс-службе.

Россия Венесуэла Куба
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