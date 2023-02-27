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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Иностранцы смогут заключать первый контракт на службу в ВС РФ на один год

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Иностранные граждане, поступающие на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, смогут заключать первый контракт на один год вместо пяти лет.

Соответствующий указ президента РФ опубликован на интернет-портале правовой информации в понедельник.

Согласно документу, первый контракт с иностранным гражданином, поступающим на военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины, предлагается заключать на один год.

ВС РФ
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