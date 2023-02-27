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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Мантуров пообещал помощь в возобновлении работы Луганского авиазавода

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - РФ окажет помощь в восстановлении работы Луганского авиационного завода, где до 2014 года производили и ремонтировали авиадвигатели и вертолетные редукторы, говорится в сообщении на сайте правительства.

В нем отмечается, что вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Луганскую народную республику вместе с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником посетил объекты промышленности и торговли региона, в том числе осмотрел мощности по производству и ремонту авиационных двигателей и вертолетных редукторов на Луганском авиационном ремонтном заводе.

"Предприятие имеет большой потенциал и необходимые компетенции для производства и сервисного обслуживания востребованной продукции, но находится в простое с 2014 года. Вице-премьер - глава Минпромторга России отметил необходимость в сжатые сроки возобновить работу завода. К решению этой задачи по поручению Дениса Мантурова подключится Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех")", - говорится в сообщении.

Мантуров пообещал, что "будет решен вопрос задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия, при необходимости обеспечено их дополнительное обучение, проведена инвентаризация всех возможностей и проблем предприятия".

По его словам, примерно через полтора года завод должен выйти на показатели, которые были до остановки его работы.

Кроме того, в ходе поездки Мантуров передал ремонтным бригадам предприятий ОПК мобильные сервисные комплексы для проведения технического обслуживания военной и специальной техники в полевых условиях, сообщили в правительстве РФ.

Денис Мантуров
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