"Ростех" и "Глонасс" обеспечат безопасность полетов сельхозавиации при "закрытом небе"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Компания "Аэронавигационные и информационные системы" "Ростеха" и АО "Глонасс" подписали соглашение о сотрудничестве, результатом которого станет создание системы для обеспечения безопасности полетов сельскохозяйственной авиации, в том числе в условиях "закрытого неба" в южных регионах страны, где не работает сигнал GPS, сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

"Система будет создана благодаря интеграции двух ИТ-решений: комплекса средств автоматизации управления воздушным движением "Галактика" и государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". "Галактика" обеспечит эксплуатантам интерфейс для планирования полетов, а "ЭРА-ГЛОНАСС" - обмен информацией с Единой системой организации воздушного движения РФ и государственными ведомствами, в том числе с Минобороны России", - уточняется в сообщении.

"Малая авиация очень важна для нашей страны. Ее используют не только как "связующую нить" между отдаленными поселками и "большой землей", но и для сельхозработ, что особенно актуально для южных территорий. Этот регион - важнейшая часть агропромышленного комплекса России, вместе с тем уже почти год здесь действует режим "закрытого неба", - сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Он отметил, ч ь система "Ростеха" и "Глонасс" призвана обеспечить безопасность полетов сельхозавиации и позволит сделать эту работу более комфортной. В будущем проект можно будет масштабировать на всю малую авиацию России, что позволит не зависеть от импортных решений, сказал Евтушенко.

Согласно пресс-релизу, "Галактика" сертифицирована и используется в составе десятков авиационных диспетчерских центров в России и за рубежом. Платформа специально доработана для организации, планирования и информационного обеспечения полетов малой авиации и была апробирована во время демонстрационных полетов в "Сколково".

"ЭРА-ГЛОНАСС", помимо обмена информацией с Единой системой организации воздушного движения РФ и государственными ведомствами, позволяет подавать аварийный сигнал и передавать координаты экстренным службам в случае чрезвычайных происшествий.

"Ростех" объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах РФ. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.