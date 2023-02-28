В Думе заявили, что Россию покинули только 9% зарубежных производителей стройматериалов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - После объявления международных санкций работу в России свернули около 9% зарубежных производителей строительных материалов, сказал "Интерфаксу" депутат Госдумы Владимир Ресин.

"Надо отметить, что санкции, с учетом инертности стройотрасли и принятых мер по применению аналогов, не сильно повлияли на темпы строительства. Фактически только 9% компаний рынка строительных материалов покинули нашу страну, а оставшиеся фирмы - 70% под своими брендами и 21%, сменившие название и акционеров, - по-прежнему выпускают свою продукцию", - уточнил он.

По его оценке, в 2022 году предприятия России и дружественных стран справились с задачей обеспечения стройкомплекса необходимыми материалами.

"На запланированные в этом году объемы строительства их усилий тоже должно хватить, а тем временем начнут действовать объявленные правительством меры господдержки по созданию и развитию собственных производств, возникнут новые логистические цепочки", - уточнил Ресин.