Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Ж/д-сообщение Крыма с новыми регионами восстановят после обеспечения безопасности

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожная инфраструктура готова к возобновлению пассажирского сообщения Крыма с новыми регионами РФ, единственным препятствием остается вопрос безопасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам.

"Планы есть, здесь главный вопрос - безопасность. Как только соответствующие службы дадут отмашку, что это безопасно и вне досягаемости вражеской артиллерии, - все логистические схемы будут работать. Никаких ограничений нет. Пути есть, то есть физически все это возможно сделать. Мы хоть завтра готовы запустить", - сказал Аксенов.

По его словам, восстановление перевозок принципиально важно, и в перспективе логично было бы использовать железнодорожный маршрут через новые регионы для сообщения с Москвой (сейчас поезда идут через Крымский мост).

"Если меры безопасности будут обеспечены, конечно, и сухопутный коридор на Москву гораздо ближе. И поезд Москва - Симферополь должен, по идее, идти через сухопутный коридор", - отметил глава Крыма.

Железнодорожное сообщение между Крымом и украинскими регионами было прекращено в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией.

Сообщалось о планах восстановить пассажирское железнодорожное сообщение с Херсоном и Мелитополем 1 июля 2022 года. Однако старт поездов отложили из-за вопросов безопасности.

Сергей Аксенов Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Москве обязал Siemens исполнить контракт 2019 г. на поставку 13 "Сапсанов" для РЖД

Суд в Москве обязал Siemens исполнить контракт 2019 г. на поставку 13 "Сапсанов" для РЖД

Суд удовлетворил иск о взыскании с Exxon Neftegas налогового долга по проекту Сахалин-1

Минобороны сообщило о тренировке сил ПВО на западе России с привлечением истребителей

Путину докладывали о закрытии неба над "Пулково"

Путину докладывали о закрытии неба над "Пулково"

Издатели "Википедии" получили в Москве штраф в 2 млн рублей

Смольный подтвердил снятие ограничений на полеты в петербургский аэропорт Пулково

Источник сообщил об отмене всех ограничений на полеты в "Пулково"

Роскомнадзор направил в Росмолодежь материалы, связанные с "ЧВК "Редан"

Власти Петербурга сообщили, что "Пулково" не принимает и не отправляет самолеты

Власти Петербурга сообщили, что "Пулково" не принимает и не отправляет самолеты

МЧС опровергло информацию о воздушной тревоге в ряде регионов РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });