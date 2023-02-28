Ж/д-сообщение Крыма с новыми регионами восстановят после обеспечения безопасности

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожная инфраструктура готова к возобновлению пассажирского сообщения Крыма с новыми регионами РФ, единственным препятствием остается вопрос безопасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам.

"Планы есть, здесь главный вопрос - безопасность. Как только соответствующие службы дадут отмашку, что это безопасно и вне досягаемости вражеской артиллерии, - все логистические схемы будут работать. Никаких ограничений нет. Пути есть, то есть физически все это возможно сделать. Мы хоть завтра готовы запустить", - сказал Аксенов.

По его словам, восстановление перевозок принципиально важно, и в перспективе логично было бы использовать железнодорожный маршрут через новые регионы для сообщения с Москвой (сейчас поезда идут через Крымский мост).

"Если меры безопасности будут обеспечены, конечно, и сухопутный коридор на Москву гораздо ближе. И поезд Москва - Симферополь должен, по идее, идти через сухопутный коридор", - отметил глава Крыма.

Железнодорожное сообщение между Крымом и украинскими регионами было прекращено в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией.

Сообщалось о планах восстановить пассажирское железнодорожное сообщение с Херсоном и Мелитополем 1 июля 2022 года. Однако старт поездов отложили из-за вопросов безопасности.