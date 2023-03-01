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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ повышена на 1,9%, до 5,275 тыс. руб. за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ повышена на 1,9%, до 5,275 тыс. руб. за тонну
Фото: Gokhan Balci/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 1 марта повышена до 5 тыс. 275,2 рубля с 5 тыс. 177,2 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

Рост составил 1,9%.

Пошлина на ячмень выросла до 3 тыс. 872,3 рубля с 3 тыс. 717 рубля, на кукурузу - до 2 тыс. 264,6 рубля с 2 тыс. 199,7 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $303,2 за тонну на пшеницу ($304,8 неделей ранее), $261,1 - на ячмень ($261,1), $230,2 - на кукурузу ($231,6).

Новые пошлины будут действовать по 8 марта включительно, сообщала ранее пресс-служба Минсельхоза.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз
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